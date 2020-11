CBN CONSUMO Preço médio da gasolina fica "estável" com alta de apenas R$ 0,01 na Capital Condutores estão pagando cerca de R$ 4,50 a cada litro de combustível

5 NOV 2020 - 14h:40 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio da gasolina ficou apenas R$ 0,01 centavo mais caro no período de 15 dias em Campo Grande. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Agora, o motorista paga R$ 4,50, em média, pelo litro do derivado do petróleo. Confira: