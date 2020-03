ECONOMIA Preço médio do gás de cozinha na Capital é de R$ 67, diz ANP Pesquisa semanal aponta para redução valor médio cobrado em Campo Grande

27 MAR 2020 - 14h:03 Por Marcus Moura/CBN

O preço médio do gás de cozinha em Campo Grande teve baixa e chegou a R$ 67,12, entre os dias 15 e 21 de março. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mesmo com a média a R$ 67 reais, ainda é possível encontrar o botijão de 13 quilos a R$ 58 reais. Ouça no boletim: