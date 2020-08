CONSUMO Preço médio do gás de cozinha subiu R$ 3,00 em um mês na Capital Com reajuste da Petrobras no final de julho, valor deve sofrer nova alta

11 AGO 2020 - 16h:33 Por Marcus Moura/CBN

Gás de cozinha custa, em média, R$ 70 em Campo Grande sem a taxa de entrega - Divulgação/Reuters O preço do médio do gás GLP, o gás de cozinha, ficou R$ 3,09 mais caro em trinta dias na Capital, revelam dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível) compilados pela CBN Campo Grande. Com anúncio da Petrobras de reajustar em 5% o preço no dia 23 de julho, o valor cobrado pelo gás deve sofrer nova alta nas próximas semanas. Na comparação com o preço praticado nas refinarias, o gás chega a custar duas vezes mais ao consumidor. Confira: jpnews · Preço médio do gás de cozinha subiu R$ 3,00 em trinta dias na Capital

