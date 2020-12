LEITE Preço pago ao produtor aumentou 50% em outubro de 2020 Segundo presidente do Conseleite, com valores altos do concentrado e chuva irregular, produção do leite caiu

1 DEZ 2020 - 15h:01 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Foto: Ilustração/Freepik O preço de referência estimado para o leite, valor pago ao produtor sul-mato-grossense, caiu 0,9% de setembro para outubro, passando de R$1,93/L para R$1,91/L, segundo informações do Sistema Famasul. A relação de troca com a mistura de milho e farelo de soja se deteriorou 28%, de outubro do ano passado para o mesmo mês deste ano. De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Leite (Conseleite), Wilson Igi, com o alto valor do concentrado, a produção da bebida diminuiu no Estado. “Além disso, as chuvas estão muito irregulares, prejudicando o crescimento dos pastos”, explica. Saiba mais:

