AGRONEGÓCIO Preços agrícolas iniciam agosto com valorização em MS Saca da soja teve aumento de 4,63% entre 29 de julho e 3 de agosto

5 AGO 2020 - 15h:17 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

No mercado interno, os preços da saca da soja e do milho terminaram julho e iniciaram agosto com valorização. Segundo o levantamento divulgado pelo Sistema Famasul, o valor da oleaginosa teve um aumento de 4,63% entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, fechando o período a R$112,88/sc.

Já a saca do milho teve uma alta de 3,76%, entre os dias 27 de julho e 4 de agosto. No mês passado, o preço médio do cereal foi de R$38,48.

Saiba mais: