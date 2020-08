CBN CONSUMO Preços de alimentos da cesta básica chegam a variar até 185%, diz Procon Entre maio e agosto, 97 itens ficaram mais caros em Campo Grande

31 AGO 2020 - 09h:44 Por Marcus Moura/CBN

O Preço dos itens que compõem a cesta básica chega a variar 185% em Campo Grande, segundo pesquisa realizada pelo Procon/MS realizada em 19 estabelecimentos do ramo. O fubá de um quilo é o que apresentou a maior variação no valor, chegando a ser vendido entre R$ 2,45 e R$ 6,99. Entre agosto e maio, 97 itens ficaram mais caros e 24 apresentaram queda no preço. Você pode conferir a tabela completa no link. Confira: