ECONOMIA Preços de hortifrutis registraram oscilações em maio Alguns itens tiveram vendas reduzidas em razão do fechamento de lanchonetes e restaurantes

22 JUN 2020 - 14h:32 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

De acordo com o 6º Boletim Hortifrutigranjeiro divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus afetou os prelos das hortaliças, frutas e verduras.

Em Mato Grosso do Sul, segundo o coordenador da Assistência Técnica e Gerencial em Horticultura do Senar/MS, Dorly Pavei, valores da alface e do tomate caíram em maio.

