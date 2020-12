ECONOMIA Preços de mensalidades em escolas particulares tem variação de 467% Procon realizou a pesquisa em 57 insituições de ensino da Capital

7 DEZ 2020 - 07h:49 Por Thais Cintra/ CBN

Com a abertura das matrículas em escolas particulares e a proximidade do reinício das aulas, tendo em vista o ano letivo de 2021, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho – Sedhast, realizou pesquisa de preços para as mensalidades, tendo encontrado diferenças percentuais que vão de 111,74% em relação ao 9º ano a 467,61% em relação ao ensino fundamental do 1º ao 5º anos.

Foram pesquisados 57 estabelecimentos no período de 10 de novembro findo a 03 de dezembro em curso, dos quais são divulgados 45 períodos. No caso do maior índice (467,61%), são 2 dos estabelecimentos. Já, o menor foi registrado nos colégios Nota 10- Unid. Feliz Idade cujo valor da mensalidade é de R$ 1311,72 e Liceu R$ 619,50.

A equipe de pesquisa estabeleceu, também, termos comparativos entre os valores praticados no ano anterior em relação aos preços atuais. O trabalho concluiu que do total verificado, 36 sofreram acréscimo e os restantes 6 tiveram seus preços reduzidos. A relação dos estabelecimentos pesquisados estão no roda pé da planilha de pesquisa que vai anexo.

Pesquisa de Preço Mensalidade Escolar - 2021

Comparativo Pesquisa de Preço Mensalidade Escolar - 2019/2020

