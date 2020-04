PESQUISA Preços de ovos da páscoa variam até 100% na Capital Pesquisa realizada pelo Procon indica que neste ano há mais diferença nos valores praticados no comércio

7 ABR 2020 - 09h:51 Por Marcus Moura/CBN

Domingo de Páscoa logo ali e quem ainda não comprou o ovo pode estar se perguntando qual o mais vantajoso com melhor preço à disposição. Segundo pesquisa do Procon, os preços em 2020 estão mais competitivos que no ano passado. Confira: