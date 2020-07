AGRONEGÓCIO Preços do frango e suíno tiveram queda em junho Com R$6,23, queda foi de 8,25% no kg do frango, com relação a maio

20 JUL 2020 - 13h:48 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O preço médio do kg do frango teve uma queda no atacado em junho. Segundo informações do Sistema Famasul, com R$6,23, a diminuição foi de 8,25% com relação a maio.

O valor do suíno vivo também ficou menor que o cotado no mês anterior. Com R$4,38, a redução foi de 10,61%.

