AGRONEGÓCIO Preços do milho têm queda em Mato Grosso do Sul Em algumas regiões, valor da saca chegou a R$ 37,00 nos últimos 30 dias

29 ABR 2020 - 14h:19 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O preço da saca de 60kg do milho teve queda nos últimos 30 dias aqui no Estado. Na região de Chapadão do Sul, o recuo foi de -14,29%, segundo dados da Granos Corretora e da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

Com relação a quantidade da safrinha 2020 comercializada, até o dia 27 de abril, atingiu 34,5%, segundo o Sistema Famasul.

