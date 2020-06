ECONOMIA Preços mais baixos, promoções e vantagens marcam retomada para agências de turismo Sonho de viagem internacional pode sair mais barato, afirmam diretoras de agências

9 JUN 2020 - 15h:12 Por Marcus Moura/ CBN

A retomada econômica das agências de turismo em Campo Grande e no Estado será marcada por facilidades preços mais baixos, promoções e vantagens para quem comprar um pacote. Representantes do segmento apontam que a Europa deve liderar a reestruturação turística até o final do ano. Para quem sempre sonhou em fazer uma viagem internacional, o momento pode aliar segurança sanitária e valores que cabem no bolso. Confira: