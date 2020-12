DATA MARCADA Prefeito anuncia vacina da Covid-19 para janeiro Confirmada compra de 200 mil doses

12 DEZ 2020 - 10h:00 Por Gabi Couto

O prefeito Marcos Marcelo Trad (PSD) anunciou nesta quinta-feira (10) a compra de 200 mil doses da vacina CoronaVac, junto ao Instituto Butantan, de São Paulo (SP). Ele confirmou que a vacinação contra o Coronavírus na Capital começa no dia 25 de janeiro de 2021, dez dias após a data já anunciada pelo governador paulista, João Dória (PSDB).

De acordo com Trad, o Instituto parceiro do laboratório Chinês Sinovac, já foi oficiado e as tratativas para a compra das vacinas começaram. A iniciativa se deu junto a capitais como Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG).

A previsão é comprar 200 mil doses que serão aplicadas inicialmente nos grupos prioritários como idosos, profissionais de saúde e de educação e pessoas do grupo de risco, além de quilombolas e indígenas.