PANDEMIA Prefeito decide liberar o cinema mas mantém proibido o consumo de pipoca Marquinhos Trad amplia as liberações mesmo sem redução do número de casos. Estão permitidas festas de casamento

19 SET 2020 - 11h:30 Por Gabi Couto

Alegando queda no número de contágio da Covid-19 na capital, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), publicou novos decretos para a abertura de locais para eventos em casas noturnas, espaços para shows, clubes e cinemas. Entre as medidas, liberou as sessões de cinama, mas proibiuo consumo de pipoca. Os proprietários têm que entregar um projeto de biossegurança cumprindo as regras do município e se estiverem dentro das normas, os estabelecimentos podem reabrir a partir do dia 28 de setembro.

Dentre as recomendações das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e de Saúde (Sesau) estão a liberação de apenas 50% da capacidade total e distância mínima de 1,5m entre o público nas poltronas. O uso de máscara é obrigatório para a circulação nos locais.

Quanto ao cinema as sessões terão que ser fiscalizadas por funcionários das salas de projeção, para garantir o uso adequado das máscaras e o cumprimento da distância entre as poltronas. Está proibido consumir alimentos no local, ou seja, os filmes não poderão ser assistidos comendo pipoca. Os óculos das sessões 3D terão que ser desinfetados com produtos que garantam a não contaminação do coronavírus.

Festas sociais, corporativas, culturais, religiosos, científicos e do agronegócio também serão liberadas. Mas os dançarinos estão proibidos de usar a pista ou dançar em qualquer outro local do evento. Os buffets foram orientados a realizar a divisão dos convidados compondo as mesas com pessoas que moram no mesmo imóvel, sendo limitada a ocupação de seis integrantes da família por mesa e vedada a junção de mesas.

Os convidados só poderão retirar as máscaras na hora de comer ou beber. Já as refeições terão que ser servidas na forma empratada (à francesa) ou em porções individuais, não sendo permitido o autosserviço (self- service). O decreto ainda orienta que casamentos devem ser realizados em locais abertos ou arejados, garantindo a circulação do ar.

As crianças também foram lembradas nos decretos. Elas vão poder voltar a ocupar os playgrounds e espaço kids desses estabelecimentos. Mas os mesmos espaços de condomínios residenciais continuam fechados. As aulas das turmas infantil e berçário das escolas privadas serão retomadas no dia 21 de setembro.

Além dessas medidas, os novos decretos incluíram flexibilização do toque de recolher. A partir de agora a população pode ficar na rua até a meia-noite e retornar a partir das 5h. O novo horário vale até o dia 30.