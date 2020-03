EFEITO CORONA Prefeito decide manter comércio fechado após uma semana Mesmo pressionado por empresários, Marquinhos Trad não suspende decreto

28 MAR 2020 - 12h:41 Por Gabi Couto/CBN

Desde o último sábado está em vigor o decreto que suspende a abertura do comércio em Campo Grande, como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus. Preocupados com os negócios, empresários se reúnem diariamente com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), para tentar flexibilizar a medida. Um novo encontro aconteceu na manhã deste sábado, após um dia de protesto e buzinaço dos lojistas em frente ao Paço Municipal.