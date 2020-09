PONTA PORÃ Prefeito defende reabertura de comércio, mas com moderação Sem "Black Friday" neste ano, fronteira com o Paraguai segue regras sanitárias rigorosas

30 SET 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra/ CBN

Com novas flexibilizações em decretos municipais, a retomada do comércio ocorre aos poucos, inclusive em cidades onde o fluxo de clientes é maior, como é o caso de Ponta Porã. A fronteira na cidade, que é referência no comércio de importados deverá ser reaberta nesta semana, cumprindo medidas de biossegurança para cada segmento e redução na circulação de pessoas nas lojas.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o prefeito da cidade, Hélio Peluffo, fez um alerta à população do Estado para evitar ir até às compras nos famosos shoppings e lojas. “Está cancelado o Black Friday este ano, pois estamos com 80% dos leitos ocupados por casa da covid-19. Não queremos prejudicar a economia da cidade e do Paraguai, e sim nos precaver em relação à doença”, afirmou.

Segundo Peluffo, as escolas particulares da cidade já reabriram, porém mais de 13.500 alunos da rede pública de ensino ainda estão sem aulas. Ele alega que os picos de aumento nos casos de contaminação pela covid-19, aconteceram nos feriados, e que por isso, a orientação para visitantes é esperar esse período crítico passar. Confira: