OPINIÃO CBN "Prefeito desistiu dos respiradores... daqui a pouco a cidade desiste dele" Campo Grande pode desistir do prefeito que vai receber R$ 148 milhões de ajuda do Governo Federal

15 MAI 2020 - 11h:29 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Sem comprar respiradores, com problemas na compra de máscaras e depois de desistir até de construir o hospital municipal, Campo Grande pode desistir do prefeito que vai receber R$ 148 milhões de ajuda do governo federal. A cidade que corre o risco de "importar" pacientes de Covid-19 pode sentir falta dessas providências.