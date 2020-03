EFEITO CORONA Prefeito fecha rodoviária e suspende transporte público da capital Marquinhos Trad fecha o cerco contra o coronavírus para evitar mesma situação da Itália

20 MAR 2020 - 17h:29 Por Gabi Couto/CBN

A partir deste sábado (21) está proíbe a circulação do transporte público em Campo Grande pelos próximos 15 dias A medida drástica para evitar aglomerações de pessoas e barrar a transmissão do coronavírus foi tomada pelo comitê da Prefeitura na tarde de hoje.

O prefeito, Marquinhos Trad (PSD), justificou a decisão com base em informações técnicas. "Não haverá mais transporte público. As pessoas tem me pergunta por que isso? É justamente para pegar exemplos bons e não repetir o que estamos vendo de negativo no mundo. Só hoje na Itália morreram 627 pessoas. A nossa curva está muito parecida com a da Itália. Não podemos cometer os mesmos erros."

O Terminal Rodoviário da capital também ficará fechado a partir do dia 24 de março. Não será permitido o desembarque de passageiros pelos próximos 20 dias. "As cidades que tomaram medidas como as nossas tiveram menor impacto", assegurou o prefeito.