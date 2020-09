EFEITO CORONA Prefeito flexibiliza ainda mais serviços e toque de recolher População poderá ficar na rua até meia-noite e cinemas serão liberados

14 SET 2020 - 18h:35 Por Gabi Couto/CBN

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande os novos decretos municipais de regras de funcionamento das atividades econômicas e sociais em Regime Especial de Prevenção à COVID-19.

No documento fica flexibilizado novamente a partir do dia 16 de setembro o toque de recolher, que vai passar a ser das 0h até às 5h. A fiscalização com novo horário segue até o dia 30 de setembro.

Cinemas, clubes, shows, boates e outros estabelecimentos semelhantes vão poder retornar no dia 28 de setembro. A realização de competições esportivas com público e aulas presenciais em faculdades, cursos técnicos, pré-vestibulares e cursos preparatórios permanecem proibidos.

O prefeito Marquinhos Trad também publicou o regramento do retorno das aulas nas escolas particulares da capital para as turmas da educação infantil e berçários.