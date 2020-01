CAPITAL Prefeito planeja metas para último ano de mandato Marcos Trad (PSD) se reuniu com secretários na tarde da última quinta-feira (02)

3 JAN 2020 - 13h:17 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), se reuniu, na tarde da última quinta-feira (02), com os secretários municipais para discutir e planejar metas para o último ano de mandato.

Entre os projetos que deverão ser entregues em 2020, de acordo com o gestor da Capital, está a inauguração da Pista de Atletismo Internacional, que deverá ocorrer no dia 7 do próximo mês.

Além disso, na pasta da educação, três novas escolas de ensino fundamental com tempo integral deverão ser entregues. “Campo Grande até hoje, desde seu nascimento, só tinha duas escolas de tempo integral. E em menos de três anos, vamos entregar mais três.”, afirmou.

Para a saúde, de acordo com o secretário José Mauro Pinto de Castro Filho, está sendo discutida a ideia da criação do hospital municipal. “Estamos ainda estudando a viabilidade desse modelo. Estivemos em discussão com o Ministro da Saúde para entender que tipo de hospital caberia para Campo Grande hoje, mas ainda é uma discussão”, pontuou.

O secretário ainda destacou a aprovação da criação de um Banco Municipal para empréstimos de equipamentos ortopédicos destinados a pacientes campo-grandenses que necessitam de auxílio. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da última quinta-feira (2). “A ideia é reaproveitar cadeiras de rodas, muletas, para disponibilizar para a população que precisa.” Afirmou.

De acordo com um levantamento realizado pelo Portal G1, Marcos Trad e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, são os gestores do país que mais cumpriram promessas da campanha. O prefeito de Campo Grande se mostrou satisfeito com o resultado, que destaca a Capital a nível nacional, e afirmou que todas as metas feitas serão cumpridas até o final deste ano.

