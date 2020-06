SAÚDE PÚBLICA Prefeito recua e coloca início do toque de recolher para às 23h00 Marquinhos Trad resolveu ceder a pressão de entidades e comerciantes, após anunciar durante toda semana que o início do toque seria às 22h00

26 JUN 2020 - 16h:28 Por Marcus Moura e Gabi Couto/ CBN

Mais uma vez o prefeito Marquinhos Trad recuou e editou o decreto do toque de recolher em Campo Grande. Depois de divulgar durante toda a semana que a fiscalização começaria nesta sexta-feira (26), a partir das 22h00, o chefe do executivo anunciou há pouco que republicará o decreto com uma hora a mais para a população ficar nas ruas da Capital.

A decisão de estabelecer o toque de recolher a partir das 23h00 de hoje atende a pressão feita por entidades e comerciantes preocupados com a economia de seus estabelecimentos, em meio a pandemia do novo coronavírus. Segundo divulgado pelo prefeito Marquinhos Trad na live oficial da Prefeitura de Campo Grande, no último final de semana foram quase 1.000 denúncias com cerca de 50 estabelecimentos fechados por desrespeitarem o isolamento social.

Campo Grande tem um dos menores índice de respeito ao isolamento entre as Capitais brasileiras, segundo dados da plataforma In Loco. A cidade morena se mantém a várias semanas no 25° do ranking com taxa de 36%. Ontem (25), as regiões com maior movimentação de pessoas foram: Jardim Anache (16,1%), José Abrão (19,4%), Vila Nasser (20,8%), Centro (22,6%) e Nova Campo Grande (23,5%).

“Só no mês de junho nós já superamos todos os meses anteriores. Se nós não tivermos uma taxa de isolamento social minimamente boa, nós vamos ter esse crescimento ainda em expansão. E para cada número expressivo de crescimento vai fazer com que uma parcela de contaminados precise de leitos, seja clínico ou de UTI. E nós apesar de trabalharmos intensamente para a construção de leitos pode não ser suficiente”, pontuou o secretário de saúde, Geraldo Resende pedindo que a população se esforce para passar dos 60%.