EFEITO CORONA Prefeito veta totalmente insalubridade e vereadores reprovam Expectativa da bancada da saúde é derrubar o veto com jurisprudência

6 AGO 2020 - 17h:53 Por Gabi Couto/CBN

O Projeto de Lei nº 9.804/20, do vereador Dr. Cury (DEM) , que concede adicional insalubridade aos profissionais da área de saúde de Campo Grande, que enfrentam a Covid-19, o novo coronavírus, foi vetado totalmente pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). O parlamentar disse que ficou surpreso com a decisão do chefe do Executivo:



O presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Campo Grande, Marcos Tabosa, já divulgou um vídeo nas redes sociais, em resposta ao veto total do prefeito. Confira o áudio: