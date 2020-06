REABERTURA Prefeito volta atrás e reabre rodoviária da Capital Terminal realizará medidas de biossegurança previstas no Plano de Contenção de Risco

10 JUN 2020 - 16h:07 Por Beatriz Magalhães/CBN

A reabertura do Terminal Rodoviário de Campo Grande será a partir desse sábado (13) apenas para viagens intermuniciais.

O terminal deve instalar barreiras sanitárias, a fim de que todos os passageiros que desembarquem no local passem por uma triagem com aferição da temperatura corporal, e observar todas as medidas previstas no Plano de Contenção de Risco. Confira: