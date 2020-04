CIDADE Prefeitura amplia horário de funcionamento do Comércio na Capital Prefeito Marquinhos Trad afirma que mudança foi solicitada pelos empresários do ramo

13 ABR 2020 - 19h:31 Por Marcus Moura/CBN

O prefeito Marquinhos Trad anunciou na tarde desta segunda-feira (13) a ampliação do horário de funcionamento do comércio varejista de Campo Grande. Agora, as lojas estão autorizadas a funcionar das 9h00 até às 19h00. Salões de Beleza, consultórios médicos, supermercados e lojas de materiais de construção também tiveram o horário de funcionamento ampliado. Confira: