ECONOMIA Prefeitura analisa com PGM possibilidade de Refis neste ano Devido às eleições o Executivo não pode dar benefícios aos cidadãos

12 FEV 2020 - 16h:35 Por Gabi Couto / CBN

O secretário Municipal de Planejamento e Finanaças (Seplanfic), Pedro Pedrossian Neto, revelou que está estudando com a Procuradoria Geral do Município (PGM) para ter um programa de refinanciamento para contribuintes em atraso com o pagamento do IPTU. Até o momento o Executivo arrecadou R$ 288,9 milhões.