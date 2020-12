FIM DE ANO Prefeitura decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro Medida não se aplica à serviços essenciais

9 DEZ 2020 - 07h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, decretou pontos facultativo nas repartições públicas nos dias 24 e 31 de dezembro, datas que caem em quintas-feiras.

Segundo o decreto, publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira (08), a medida não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

O regime de trabalho dos servidores deve ser definido por cada secretaria.