FOLIA Prefeitura divulga programação do Carnaval 2020 Lançamento oficial da folia será na sexta-feira (14), na Praça do Rádio

11 FEV 2020 - 09h:24 Por Isabelly Melo

Na manhã desta terça-feira (11) está sendo apresentado, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a programação oficial do Carnaval Campo Grande 2020. O lançamento oficial da folia ocorrerá somente no dia 14 de fevereiro, na Praça do Rádio Clube, mas hoje já foram divulgados os blocos oficiais e não oficiais.

Durante a abertura no dia 14 está prevista a eleição da Corte de Momo: Rei, Rainha e duas Princesas, e também o lançamento oficial dos sambas de enredo das nove escolas de samba afiliadas a Lienca CG/MS.

O presidente da Comtur, Marcelo Mesquita, disse que neste ano a capital voltará a contar com o "carnaval raiz", valorizando os bloquinhos de rua, marchinhas e questões populares. Mesquita ainda revelou que a previsão é de que sejam injetados R$42 milhões em MS durante quatro dias de Carnaval.

Esquenta

Para esquentar o Carnaval alguns blocos de rua já começaram o período pré-folia, como o Capivara Blasé que segue com esquentas todas as sextas-feiras até o Carnaval. Nesta sexta-feira (14) a folia será com o Grupo Sampri, Chokito e com a Bateria da Vila Carvalho na Edição Rala Tchan, e no dia 21/02 com o Esquenta Capivara.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nos dias de eventos, sendo R$20 de 20h às 22h e R$30 a partir das 22h, no Espaço Casa na Árvore, localizado na Av. da Capital, nº100, na Vila Rica. Mais informações pelo telefone 99205-5255 ou no site capivara.blase.com.br.