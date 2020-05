FINANÇAS Prefeitura diz não ter como pagar salários de julho sem ajuda federal Durante a prestação de contas, secretário de finanças disse que finanças passam por momento crítico

26 MAI 2020 - 10h:39 Por Marcus Moura/ CBN

Sem ajuda do Governo Federal, a Prefeitura de Campo Grande diz que não sabe como vai pagar os salários dos servidores no mês de julho. As informações foram divulgadas na prestação de contas do primeiro quadrimestre do Executivo, ontem (25) na Câmara Municipal. Confira: