CAMPO GRANDE Prefeitura esclarece reforma no teatro do Paço Recursos federais vão garantir a reforma do teatro do Paço Municipal

1 MAI 2020 - 16h:24 Por Ginez Cezar/Isabelly Melo

Recursos federais vão garantir a reforma do teatro do Paço Municipal - Prefeitura Campo Grande A respeito da reforma do Paço Municipal de Campo Grande, mais especificamente do teatro do Paço Municipal, que está sendo licitada pela Prefeitura de Campo Grande, com gastos previstos da ordem de R$ 700 mil reais, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) ao confirmar a realização da obra, esclarece que os recursos são oriundos do governo federal e foram destinados para Campo Grande pelo então deputado federal e hoje ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

