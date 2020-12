COFRE PÚBLICO Prefeitura está tirando dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para pagar salário dos servidores Recurso arrecadado pelo Refis da Saúde seria utilizado apenas para pandemia

1 DEZ 2020 - 16h:58 Por Gabi Couto/CBN

A Prefeitura de Campo Grande tem 27 mil servidores que representam uma folha de pagamento para o cofre do município de cerca de R$ 100 milhões. Apesar da administração já ter confirmado a data do pagamento do décimo terceiro, no dia 16 de dezembro, de uma semana pra cá, o Executivo tem feito suplementações para garantir o pagamento do salário dos servidores.