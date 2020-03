EFEITO CORONA Prefeitura lança serviço de teleconsulta em Campo Grande Atendimento tem por objetivo orientar à população sobre casos suspeitos de covid-19

30 MAR 2020 - 11h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

A prefeitura de Campo Grande lançou nesta segunda-feira (30), o serviço de teleconsulta. O atendimento tem por objetivo orientar à população sobre casos suspeitos de covid-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves. A teleconsulta é realizada através do número 2020-2170 e começa às 6h e vai até 00h.

Segundo o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, o intuito da teleconsulta é orientar e tratar os pacientes com síndrome gripal, suspeito de covid-19, sem a necessidade do paciente se deslocar até as unidades de saúde. Mas dependendo do quadro clínico apresentando, o paciente será orientado a buscar uma unidade. Ouça os detalhes: