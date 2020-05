CAMPO GRANDE Prefeitura libera aulas presenciais em autoescolas Decisão foi publicada no Diário Oficial do Município e inclui cursos de inglês

19 MAI 2020 - 09h:11 Por Ingrid Rocha/CBN

As aulas presenciais teóricas nas autoescolas podem retornar em Campo Grande. A decisão foi publicada do Diário Oficial do Município e inclui cursos de inglês, matemática, português e técnicos. As aulas em universidades ainda estão proibidas de retornar as atividades. Ouça os detalhes: