MUDANÇA Prefeitura libera capacidade máxima de passageiros em pé nos ônibus Decreto foi publicado nesta quarta-feira (04), no Diário Oficial do Município de Grampo Grande

4 NOV 2020 - 10h:36 Por Isabelly Melo

Após decreto publicado no Diogrande (Diário Oficial do Município de Grampo Grande) nesta quarta-feira (04), a prefeitura de Campo Grande liberou a capacidade máxima de passageiros em pé no transporte público da capital.

Conforme a publicação, fica revogado trecho de decreto que determinava o limite de 50% da lotação máxima de pessoas em pé, assim, a lotação no transporte coletivo volta a ser como antes, com passageiros voltando a entrar pelas portas traseiras do veículo nos terminais.