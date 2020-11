VACINAÇÃO POLIOMIELITE Prefeitura monta postos de vacina em igrejas e escolas da Capital Com apenas 49% de crianças vacinadas, Sesau intensifica ações de imunização contra a poliomielite

23 NOV 2020 - 11h:20 Por Thais Cintra/ CBN

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá montar pontos de vacinação temporários em escola municipais de educação infantil e em igrejas da capital. A estratégia começa nesta manhã e está programada para terminar na sexta-feira (27) à tarde. Serão montados dois pontos por dia, em locais e horários distintos.

Esses locais de vacinação funcionarão em dois períodos, sendo pela manhã, em sua maioria, as escolas, e à tarde as igrejas. A campanha começou no início de outubro e das 48.110 crianças nessa faixa etária, somente 49% delas receberam a dose da vacina. Serão aplicadas doses da vacina de poliomielite, para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade.

Nesta manhã serão atendidos os moradores do Bairro Moreninha III, com o ponto instalado na EMEI José Carlos de Lima, até às 10h. À tarde, a equipe estará na Comunidade Santo André, na Rua Teodoro Roosevelt, 791, na Vila Nasser, das 14h às 16h.

Amanhã pela manhã será montado o ponto de vacinação na EMEI Jardim Carioca, e à tarde na Comunidade Nossa Senhora da Luz, na Rua 41, nº 241, também no Jardim Carioca. Das 8h às 10h de quarta-feira, a equipe estará na EMEI Joana Mendes dos Santos, e das 14h às 16h, na paróquia São João Calábria, na Rua Olivério Rodrigues da Luz, 247, no Jardim Macaúbas.

Quinta-feira, o ponto de vacinação será instalado na EMEI Santa Emília pela manhã, e à tarde na Paróquia Cristo Redentor, na Rua Antônio Siufi, 139, no Guanandi. Sexta-feira será o único dia que os pontos serão instalados somente em igrejas, quando das 8h às 10h a equipe estará na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Rua Henrique Barbosa Martins, 875, no Nova Lima.

Das 14h às 16h na Paróquia Divino Paráclito, na Avenida Guaicurus, 4640, no Colibri II. As vacinas também estão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital.