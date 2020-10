CBN FINANÇAS Prefeitura não arrecadou nem metade do IPTU previsto para 2020 Segundo secretário de finanças, Pedro Pedrossian Neto, sem ajuda federal executivo não teria "conseguido chegar até aqui"

6 OUT 2020 - 14h:56 Por Marcus Moura/CBN

A Prefeitura de Campo Grande arrecadou apenas R$ 184 milhões dos R$ 437 milhões previstos para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020, cenário que revela a inadimplência do contribuinte. Para tentar reduzir o nível débitos em aberto, o executivo municipal vai dar nova chance aos contribuintes que ainda não conseguiram honrar suas dívidas com a fazenda pública municipal. Para o secretário de finanças do executivo municipal, o auxílio federal foi essencial para prefeitura honrar compromissos. Confira: