POLÍTICA Prefeitura não ouve Câmara sobre pandemia Presidente da comissão de enfrentamento a Covid no Legislativo afirma que não é momento de flexibilizar atividades

31 JUL 2020 - 13h:26 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

O presidente da comissão de Saúde e da comissão de enfrentamento a pandemia na Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Lívio Leite (PSDB) disse que, apesar do Legislativo fazer parte do comitê municipal de combate à doença, a prefeitura não levou em consideração as recomendações dos vereadores ao anunciar novos decretos de flexibilização das atividades a partir de sábado (1).

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira (31), Lívio afirma que a Câmara está fazendo o acompanhamento de todas as ações municipais e que a prefeitura recebeu, até o momento R$ 54 milhões de reais para o combate à Covid. Lívio entende que a prefeitura deveria a partir de agora aumentar as restrições, pois as internações e mortes estão aumentado. "A nós cabe recomendar, mas o executivo tem autonomia para tomar as decisões" afirmou. Acompanhe a entrevista: