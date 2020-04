OPINIÃO CBN Prefeitura não preserva empregos na pandemia Calamidade pública não leva em conta proteção dos professores e trabalhadores da limpeza pública

24 ABR 2020 - 11h:09 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

No Opinião CBN desta sexta-feira (24), o diretor de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação, Guilherme Filho, fala sobre o prejuízo aos professores contratados pela prefeitura com a antecipação das férias escolares para os alunos da rede pública. Confira: