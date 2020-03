COTIDIANO Prefeitura notifica 250 donos de imóveis por sujeira e irregularidades Terrenos sujos podem render multas aos proprietários que variam de R$ 2.414,50 a R$ 9.658,00

10 MAR 2020 - 16h:43 Por Marcus Moura/ CBN

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), notificou 250 proprietários, entre pessoas físicas e jurídicas, de terrenos com irregularidades quanto a limpeza, construção de muros e fechamento das áreas. Eles terão 30 dias, a partir de hoje (10), para fazerem manutenção e adequação as normas previstas pelo município. Em vista do estado de emergência decretado por conta dos casos de dengue, é preciso consciência coletiva da população.

A lei Municipal nº 2909, de 28 de julho de 1992, estabelece que a limpeza e conservação de terrenos particulares são responsabilidades do proprietário. Para estar de acordo com a legislação, os proprietários precisam manter os terrenos limpos, calçados e cercados com muro, ou estrutura metálica de, no mínimo, 1,50 metro.

A notificação dos munícipes foi publicada no Diogrande. Quem não limpar a propriedade que detém infringe o artigo 18 da Lei e está passível de multa que vai de R$ 2.414,50 a R$ 9.658,00. Já o artigo 16 da Lei, estipula a construção de muro de fechamento ou estrutura metálica guarnecida de portão. A punição para irregularidades é de R$ 24,15 por metro da área.

Segundo o secretário da pasta, Eduardo Costa, a prefeitura fiscaliza diariamente as regiões da cidade em busca de irregularidades. Em 2019, foram emitidas 9.899 notificações. Deste total, 1.003 viraram multas, já que os proprietários não realizaram a limpeza e adequação.

“As pessoas precisam entender a necessidade de manter limpos os terrenos. Nós acompanhamos as ações de combate ao mosquito da dengue e a fiscalização autua quem está fora do que a Lei preconiza”, explicou.

Neste ano, até o dia 5 de março, o poder executivo já notificou 1.861 donos de terrenos e lançou 470 multas. “Quem não paga esta multa tem o nome inscrito na dívida ativa do município e fica com restrições para realizar certos tipos de procedimentos. Funciona como uma espécie de negativação”, complementa.

Dengue

Campo Grande já registrou 7.560 notificações de dengue, com 3,2 mil casos confirmados. Até o momento, Mato Grosso do Sul soma 13 mortes em decorrência da doença. Ontem (09), a prefeitura deu início a uma nova etapa da campanha Mosquito Zero, na região da Lagoa, zona com maior incidência do mosquito aedes aegypti.

Desde o início da campanha, mais de 20 mil imóveis foram vistoriados, com 15.473 depósitos de larvas identificados e 1.022 focos eliminados. O volume de lixo recolhido nestes locais equivale a 752 caminhões caçamba.

Denúncias

Tem algum vizinho, ou terreno próximo a sua casa com lixo acumulado e quer denunciar? Estas situações podem ser reportadas pelo telefone 156, a ligação é gratuita.