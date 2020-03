EFEITO CORONA Prefeitura oferece 0% de reajuste para professores Até sexta-feira, categoria negocia piso de 20h para servidores da Reme

31 MAR 2020 - 16h:01 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A ACP se reuniu, na manhã desta segunda-feira (30), com a secretária Municipal de Educação, professora Elza Fernandes. O presidente do sindicato, professor Lucílio Nobre, questionou sobre o Calendário Escolar; o Piso 20h/REME; a Chamada do Concurso prevista para até junho e o pagamento para professores com aulas temporárias.

“Nós estamos conversando com o prefeito, e ele ficou de dar uma resposta ainda essa semana sobre a correção do Piso, tendo em vista que temos um prazo curto para aprovar o reajuste, por causa da legislação eleitoral”, pontuou Nobre.

O presidente destacou ainda a atuação da ACP mesmo com o decreto de quarentena e o fechamento da sede do sindicato. “A ACP continua fazendo o trabalho, as articulações políticas e o atendimento através dos meios de comunicação do sindicato e nossas redes sociais”, argumentou Lucílio.