EFEITO CORONA Prefeitura proíbe consumo de bebidas alcoólicas em público Medida atinge bares e restaurante e vai vigorar entre hoje (11) e domingo (16)

11 AGO 2020 - 13h:58 Por Marcus Moura/CBN

A Prefeitura de Campo Grande determinou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais de venda, em espaços públicos e de acesso ao público, como bares e restaurantes, entre hoje (11) até domingo (16). A medida é mais uma do bojo de ações do administrativo municipal para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com nota do executivo, a novo decreto deve ser publicado no Diogrande (Diário Oficial do Município). A medida, definida em conjunto com Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Defensoria Pública e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estabelece novas ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Além do novo decreto, ficou definida a intensificação das fiscalizações e permanência do Toque de Recolher das 21h às 5h.

Nas últimas 24 horas, Campo Grande registrou mais 10 óbitos causados pelo vírus. Em mais de quatro meses de pandemia, a Capital já soma 13.511 casos da doença. A taxa global de ocupação dos leitos de UTI na macrorregião da cidade morena é de 85%.