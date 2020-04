EFEITO CORONA Prefeitura quer tornar obrigatório uso de máscaras no transporte público Decreto deve ser publicado nos próximos dias, afirma Marquinhos Trad

15 ABR 2020 - 14h:20 Por Marcus Moura/CBN

O prefeito Marquinhos Trad disse que quer tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção no transporte coletivo da Capital para evitar a disseminação do novo coronavírus entre usuários do sistema. A medida faz parte das ações da luta contra o vírus. Confira mais: