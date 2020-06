EFEITO CORONA Prefeitura recua e deixa de obrigar o uso de máscaras dentro de veículos Medida continua valendo para espaços públicos e privados de acesso ao público

25 JUN 2020 - 15h:29 Por Marcus Moura/ CBN

O vai e vem de decretos para o combate a disseminação do novo coronavírus em Campo Grande é uma novela que está longe do fim. Mais uma vez, o prefeito Marquinhos Trad recua no que havia determinado no dia 19 de junho e deixa de obrigar o uso de máscaras de proteção no interior de veículos automotores.

Segundo publicado hoje (25) no Diário Oficial da Prefeitura, a obrigatoriedade do uso continua nos espaços públicos e privados de acesso ao público em geral. Quem pratica atividades físicas e esportes em geral também ficam desobrigado do uso. O uso do equipamento de proteção dentro das academias é recomendado.

Sobre o uso dentro dos carros, a prefeitura deixa a consciência dos cidadãos o uso quando mais de uma pessoa estiver dentro do veículo. Em áreas de alimentação, como restaurantes, cafés e praças de alimentação, a utilização de máscaras não será exigida durante o consumo de alimentos. Ainda em junho, quem descumprir as regras não terá prejuízos ou responsabilização civil ou administrativa. Entretanto, a situação pode mudar em julho.