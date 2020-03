ATENDIMENTO Prefeitura suspende atendimento na Central do IPTU Atendimentos serão realizados pela internet ou por telefone até 06 de abril

23 MAR 2020 - 14h:21 Por Beatriz Magalhães/CBN

Prefeitura suspende atedimento presencial na Central do IPTU e de Atendimento ao Cidadão com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas na cidade. O serviço será suspenso por 15 dias, retornando as atividades do dia 06 de abril de 2020. Confira os e-mais e remais:

I – Secretaria Municipal de Gestão: 4042-1321, ramal 1499, gat.cac@seges. campogrande.ms.gov.br;

II – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento: semre@sefin.campogrande. ms.gov.br;

III – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana: 99114-4747, palmeiravc@hotmail.com, (Valdeci) ou 99200-3731, palmeirarc@hotmail.com, (Rose);

IV – Procuradoria-Geral do Município: 3314-2936/3314-3351, gappgm@hotmail. com, (Sinomar)