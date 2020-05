DOURADOS Prefeitura suspende por tempo indeterminado atividades escolares Medida foi tomada devido o rápido aumento de casos diagnosticados de covid-19

19 MAI 2020 - 07h:06 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

As escolas municipais de Dourados vão continuar com as atividades paralisadas. A medida foi tomada devido ao aumento rápido de casos do novo coronavírus na cidade. A prefeitura ainda não divulgou quando deve ser o retorno. Ouça os detalhes: