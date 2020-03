EFEITO CORONA Prefeituras começam a flexibilizar atividades econômicas Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho, disse que a reabertura do comércio está sintonizada com a saúde

31 MAR 2020 - 14h:26 Por Ginez Cesar/CBN

Algumas prefeituras de Mato Grosso do Sul decidiram começar um processo de flexibilização de algumas atividades econômicas. Em Três Lagoas, as casas lotéricas estão liberadas para retomar parcialmente as atividades a partir dessa quarta-feira (01). Em Aparecida do Taboado, a prefeitura já deu aval para a reabertura do comércio. Em Campo Grande, lotéricas a agências bancárias também voltaram a funcionar. Em Ponta Porá, o prefeito Hélio Peluffo Filho disse que se baseou numa pesquisa para liberar o funcionamento do comércio e que a abertura não significa que os cuidados com a saúde deixarão de existir. Confira a entrevista: