JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2020 Prefeituras tem até dia 20 para entregar termo de adesão O termo para as etapas dos Escolares, assim como para os Jogos da Melhor Idade já estão disponíveis

12 MAR 2020 - 11h:47 Por Isabelly Melo

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) publicou, nesta quarta-feira (11), o Termo de Adesão para as etapas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2020, nas modalidades coletivas, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, assim como o termo para os Jogos da Melhor Idade, destinado a todas as prefeituras do Estado.

O município participante deverá enviar o documento à Fundesporte, via Sedex ou entregar presencialmente, até o dia 20 de março de 2020, na sua forma original duas vias originais devidamente assinadas pelo prefeito municipal.

As prefeituras interessadas devem indicar o chefe da delegação e as modalidades das quais deseja participar. Após as confirmações, será iniciado o período de inscrição das delegações. A entrega do Termo de Adesão dentro do prazo permitirá o início dos contatos entre a Fundesporte e o município representado pelo interlocutor (chefe de delegação) indicado neste Termo pelo prefeito.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos telefones (67) 3323-7205, 3323-7227 ou 3323-7208. A Fundesporte fica na Avenida Mato Grosso, 5778, Bloco IV, no Parque dos Poderes, em Campo Grande–MS.

*Informações assecom Fundeporte