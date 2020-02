EDUCAÇÃO Prêmio Inova-UEMS está com inscrições abertas Projeto podem ser inscritos até o dia 15 de abril

11 FEV 2020 - 15h:59 Por Ingrid Rocha/CBN

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o primeiro Prêmio Inova-UEMS. Podem participar estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos da universidade. As inscrições vão até o dia 15 de abril e o resultado será divulgado no dia 2 de junho. Ouça os detalhes: