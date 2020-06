EFEITO CORONA Preocupação com pandemia pode afetar sono Segundo especialista, dias conturbados podem causar noites agitadas

29 JUN 2020 - 13h:42 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Preocupações com o período de pandemia do novo coronavírus podem intensificar inquietação e consequentemente, causar falta de sono durante a noite, segundo o psiquiatra e especialista em medicina do sono, José Carlos Rosa Pires de Souza.

Uma das formas de amenizar os impactos e passar a dormir melhor é organizar uma rotina de horários durante o dia.

