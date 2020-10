ESPORTE Preparativos para receber vôlei no Guanandizão começam Equipe masculina joga nesta sexta-feira (30) e feminino no dia 6 de novembro

26 OUT 2020 - 18h:18 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Equipe técnica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) iniciou, na tarde desta segunda-feira (26), a montagem do piso oficial que será utilizado nas partidas da Supercopa de Vôlei 2020. A competição, envolvendo quatro das melhores equipes do país, no feminino e masculino, ocorrerá nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande (MS).

O torneio nacional, além de reunir grandes nomes do voleibol brasileiro e até mesmo campeões olímpicos, marca a reabertura do principal ginásio coberto de Mato Grosso do Sul. Após sete anos interditado, o complexo passou por reforma geral e adequação, fruto da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O piso padrão da CBV é utilizado em todas as competições nacionais. A estrutura possui duas camadas emborrachadas: por baixo, placas de material EVA e por cima, o principal, rolos de taraflex. O revestimento oficial minimiza o impacto e possibilita maior conforto aos atletas, reduzindo o risco de lesões ortopédicas e musculares.

O técnico de montagem de quadra da CBV, Marcelo Oliveira dos Santos, explica que a instalação cumpre três etapas e depois é supervisionada pela equipe de arbitragem. “Primeiro, fazemos a limpeza da quadra e encaixamos as placas de EVA. Depois, passamos uma fita dupla face e desenrolamos o tapete principal, que vêm separados em três partes (fundo, lateral e centro). Por fim, é feita a fitagem (demarcações oficiais) e são colocados os bancos de reserva, espaço para mesários, postes e rede”.

Segundo ele, a estrutura tem o mesmo padrão exigido pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). Portanto, otimiza o evento-teste para a Liga das Nações no ano que vem, na Capital.

O primeiro campeão nacional da temporada 2020/21 será conhecido em 30 de outubro. No masculino, EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG) duelam às 20h30 (horário de MS). As equipes chegam a Campo Grande no mesmo voo, na manhã de quinta-feira (29). No mesmo dia, à noite, realizarão o primeiro treino, de reconhecimento do ginásio. O último treinamento será feito na manhã de sexta-feira (30).

Já a disputa feminina será entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), no dia 6 de outubro, no mesmo horário. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2, canal por assinatura pertencente ao Grupo Globo.

A Supercopa é realizado anualmente e reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único.