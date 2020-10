INCêNDIOS Presença de boi ajuda a reduzir fogo no Pantanal, segundo ministra De acordo com Tereza Cristina, animal consome matéria orgânica seca e inflamável

9 OUT 2020 - 16h:32 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o boi é o “bombeiro” do Pantanal. A afirmação foi feita nesta sexta-feira (09), durante a audiência pública do Senado Federal.

De acordo com a ministra, a presença maior do gado no bioma ajudaria a reduzir o fogo, já que o animal consome matéria orgânica seca e inflamável e assim, auxilia na contenção das chamas.

Tereza Cristina defendeu a adoção de medidas de prevenção aos incêndios.